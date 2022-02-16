Послы ЕС вылетели в Мариуполь отмечать с Зеленским День единения

Европейские дипломаты отправились в Мариуполь, чтобы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принять участие в праздновании Дня единения.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет "Европейская правда".

"А теперь вместе с коллегами (в дороге. – Ред.) в Мариуполь, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому на празднованиях Дня единения", - рассказал Маасикас в Twitter и опубликовал фото с европейскими дипломатами в самолете, на которых, среди прочих, можно увидеть посла Польши Бартоша Цихоцкого, посла Германии Анку Фельдгузен, посла Испании Сильвию Кортес Мартин, посла Эстонии Каимо Кууска.

Компанию дипломатам из ЕС составил посол Армении Владимир Карапетян.

And now, together with colleagues to Mariupol, to join @ZelenskyyUa at the celebrations of the Day of Unity. pic.twitter.com/YYCRF59veA — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022

Посол Германии Анка Фельдгузен также опубликовала в своем Twitter фото на аэродроме перед вылетом в Мариуполь.

На День Едності: по дорозі в Маріуполь, щоб показати: Я #StandWithUkraine pic.twitter.com/UVJOYkRKmk — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) February 16, 2022

Ранее в среду послы стран-членов ЕС во главе с Матти Маасикасом возложили цветы к Стене памяти в Киеве.

Накануне собеседники УП в Офисе президента и МИДа рассказали, что президент Владимир Зеленский вечером 16 февраля соберет послов иностранных государств в Мариуполе.

16 февраля в Украине на государственном уровне отмечают День единения, введенный президентом Зеленским на фоне опасения широкомасштабного вторжения России.