Послы ЕС вылетели в Мариуполь отмечать с Зеленским День единения

Европейские дипломаты отправились в Мариуполь, чтобы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принять участие в праздновании Дня единения.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет "Европейская правда".

"А теперь вместе с коллегами (в дороге. – Ред.) в Мариуполь, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому на празднованиях Дня единения", - рассказал Маасикас в Twitter и опубликовал фото с европейскими дипломатами в самолете, на которых, среди прочих, можно увидеть посла Польши Бартоша Цихоцкого, посла Германии Анку Фельдгузен, посла Испании Сильвию Кортес Мартин, посла Эстонии Каимо Кууска.

Компанию дипломатам из ЕС составил посол Армении Владимир Карапетян.

And now, together with colleagues to Mariupol, to join @ZelenskyyUa at the celebrations of the Day of Unity. pic.twitter.com/YYCRF59veA