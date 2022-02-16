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Послы ЕС вылетели в Мариуполь отмечать с Зеленским День единения

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Среда, 16 февраля 2022, 13:26

Европейские дипломаты отправились в Мариуполь, чтобы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принять участие в праздновании Дня единения.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет "Европейская правда".

"А теперь вместе с коллегами (в дороге. – Ред.) в Мариуполь, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому на празднованиях Дня единения", - рассказал Маасикас в Twitter и опубликовал фото с европейскими дипломатами в самолете, на которых, среди прочих, можно увидеть посла Польши Бартоша Цихоцкого, посла Германии Анку Фельдгузен, посла Испании Сильвию Кортес Мартин, посла Эстонии Каимо Кууска.

Компанию дипломатам из ЕС составил посол Армении Владимир Карапетян.

Посол Германии Анка Фельдгузен также опубликовала в своем Twitter фото на аэродроме перед вылетом в Мариуполь.

Ранее в среду послы стран-членов ЕС во главе с Матти Маасикасом возложили цветы к Стене памяти в Киеве.

Накануне собеседники УП в Офисе президента и МИДа рассказали, что президент Владимир Зеленский вечером 16 февраля соберет послов иностранных государств в Мариуполе.

16 февраля в Украине на государственном уровне отмечают День единения, введенный президентом Зеленским на фоне опасения широкомасштабного вторжения России.

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Российский кризис Зеленский

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