Європарламент погодив надання Україні екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро

Європарламент дав згоду на виділення Україні пакету екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро за пропозицією, яку внесла Єврокомісія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"За" проголосували 598 депутатів, проти - 55, 41 - утрималися.

За його словами, отримати перший транш Україна зможе ймовірно на початку березня.

the European Parliament has now officially approved (598 for, 55 against, 41 abstentions) the 1.2 billion euro macro-financial assistance package for #Ukraine. the hope is that the first disbursement can happen in early March.