Європарламент погодив надання Україні екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро

Європарламент дав згоду на виділення Україні пакету екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро за пропозицією, яку внесла Єврокомісія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"За" проголосували 598 депутатів, проти - 55, 41 - утрималися.

За його словами, отримати перший транш Україна зможе ймовірно на початку березня.

the European Parliament has now officially approved (598 for, 55 against, 41 abstentions) the 1.2 billion euro macro-financial assistance package for #Ukraine. the hope is that the first disbursement can happen in early March. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 16, 2022

Для того, щоб програма набула чинності, за неї повинна буде проголосувати ще Рада ЄС.

Нагадаємо, 1 лютого Єврокомісія запропонувала надати Україні новий пакет макрофінансової допомоги у вигляді позик для підвищення внутрішньої стабільності.

Перший транш у 600 мільйонів євро Єврокомісія хоче виділити якомога швидше після остаточного ухвалення програми. Другий транш виплатять після виконання Києвом політичних умов. Ці умови ще повинні будуть погодити Єврокомісія та кабінет міністрів України, їх пропишуть у меморандумі про взаєморозуміння.

Крім того, уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Канада надасть Україні позику на 500 мільйонів канадських доларів ($393 млн) і летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди