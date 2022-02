Естонія засудила обстріли Станиці Луганської

Естонія засудила останні обстріли цивільної інфраструктури у Станиці Луганській.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні МЗС Естонії у Twitter.

"Естонія рішуче засуджує обстріли цивільної інфраструктури в Станиці Луганській. Це неприпустима провокація. Ми закликаємо Росію припинити розпалювати конфлікт і негайно вивести свої сили з території України" - йдеться у повідомленні.

#Estonia strongly condemns shelling of the civilian infrastructure in Stanytsia Luhanska. It is an unacceptable provocation. We call on Russia to stop fuelling the conflict & withdraw its forces from Ukraine’s territory immediately. 🇪🇪 #StandswithUkraine 🇺🇦.