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Естонія засудила обстріли Станиці Луганської

Четвер, 17 лютого 2022, 15:05

Естонія засудила останні обстріли цивільної інфраструктури у Станиці Луганській.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні МЗС Естонії у Twitter.

"Естонія рішуче засуджує обстріли цивільної інфраструктури в Станиці Луганській. Це неприпустима провокація. Ми закликаємо Росію припинити розпалювати конфлікт і негайно вивести свої сили з території України" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл окупантами Станиці Луганської. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну. В ЄС також заявили, що усвідомлюють: обстріли можуть бути використані як виправдання нового нападу.

Окупанти у четвер обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. 

Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Військові експерти зазначали, що Росія, яка 8 років здійснює гібридну військову агресію проти України, може використати як формальний привід для відкритого нападу на українські території провокацію на тимчасово окупованій території Донбасу.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що дані останніх годин викликають занепокоєння, і імовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора.

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Російська криза Донбас та ОРДЛО Естонія

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