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Эстония осудила обстрелы Станицы Луганской

Четверг, 17 февраля 2022, 15:05

Эстония осудила последние обстрелы гражданской инфраструктуры в Станице Луганской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.

"Эстония решительно осуждает обстрелы гражданской инфраструктуры в Станице Луганской. Это недопустимая провокация. Мы призываем Россию прекратить разжигать конфликт и немедленно вывести свои силы с территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс озабочен попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину. В ЕС также заявили, что отдают себе отчет: обстрелы могут быть использованы в качестве оправдания нового нападения.

Оккупанты в четверг обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.

По предварительным данным, два гражданских лица получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина населенного пункта осталась без электропитания.

Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Военные эксперты отмечали, что Россия, которая 8 лет совершает гибридную военную агрессию против Украины, может использовать в качестве формального повода для открытого нападения на украинские территории провокацию на временно оккупированной территории Донбасса.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что данные последних часов вызывают беспокойство, и вероятность российского нападения на Украину сегодня выше, чем вчера.

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО Эстония

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