Эстония осудила обстрелы Станицы Луганской

Эстония осудила последние обстрелы гражданской инфраструктуры в Станице Луганской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.

"Эстония решительно осуждает обстрелы гражданской инфраструктуры в Станице Луганской. Это недопустимая провокация. Мы призываем Россию прекратить разжигать конфликт и немедленно вывести свои силы с территории Украины", - говорится в сообщении.

#Estonia strongly condemns shelling of the civilian infrastructure in Stanytsia Luhanska. It is an unacceptable provocation. We call on Russia to stop fuelling the conflict & withdraw its forces from Ukraine’s territory immediately. 🇪🇪 #StandswithUkraine 🇺🇦.