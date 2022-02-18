У Варшаві пройшла акція солідарності з Україною

У центрі Варшави ввечері у четвер відбулася акція "Варшава солідарна з Україною" за участі мера польської столиці Рафала Тшасковського.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє агентство PAP.

На акції зачитали заяву міської ради про солідарність з українським народом перед загрозою війни.

"Ми завжди підтримували сильну, незалежну Україну. Польща була першою державою, яка визнала її незалежність" - заявив Рафал Тшасковський.

Він нагадав, що безпека Польщі залежить від суверенної, незалежної України і додав, що у вівторок повернувся з Києва, де висловив слова підтримки столичному мерові Віталію Кличку.

"Мешканки і мешканці Києва, громадянки і громадяни України мають право будувати своє майбутнє, спираючись на фундаментальні цінності, такі як незалежність, суверенність і безпека" - йдеться у заяві, схваленій в якості жесту солідарності з партнерським Києвом.

Палац культури і науки у Варшаві підсвітили у кольорах українського прапора.

Участь в акції взяли участь більше сотні людей, в тому числі політики і представники української діаспори в Польщі.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що нинішня ситуація довкола України є іспитом для західної спільноти.