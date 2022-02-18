Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Варшаві пройшла акція солідарності з Україною

П'ятниця, 18 лютого 2022, 11:12

У центрі Варшави ввечері у четвер відбулася акція "Варшава солідарна з Україною" за участі мера польської столиці Рафала Тшасковського.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє агентство PAP.

На акції зачитали заяву міської ради про солідарність з українським народом перед загрозою війни.

"Ми завжди підтримували сильну, незалежну Україну. Польща була першою державою, яка визнала її незалежність" - заявив Рафал Тшасковський.

Він нагадав, що безпека Польщі залежить від суверенної, незалежної України і додав, що у вівторок повернувся з Києва, де висловив слова підтримки столичному мерові Віталію Кличку.

"Мешканки і мешканці Києва, громадянки і громадяни України мають право будувати своє майбутнє, спираючись на фундаментальні цінності, такі як незалежність, суверенність і безпека" - йдеться у заяві, схваленій в якості жесту солідарності з партнерським Києвом.

Палац культури і науки у Варшаві підсвітили у кольорах українського прапора.

Участь в акції взяли участь більше сотні людей, в тому числі політики і представники української діаспори в Польщі.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що нинішня ситуація довкола України є іспитом для західної спільноти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Російська криза

Статті

Поразки та перемоги українського кордону: ключові результати 2021 року

Попри проблеми, український кордон стає більш захищеним, але й водночас більш дружнім до мандрівників і торгівлі.
18 лютого 2022 — Павло Кравчук, Петро Креймер, для Європейської правди

Успіх на 75%: як Україна та Польща вирішують транзитний конфлікт, що заважає експорту до ЄС

Жорстка позиція Києва дала результати. Втім, у питанні збільшення польських дозволів на транзитні перевезення досягнуто лише тимчасового компромісу.
17 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Група з підриву Статуту ООН: як Росія та її друзі планують "захищати" організацію

Подання російською делегацією документа про відмову від використання сили або погроз силою відбувалося майже одночасно з початком окупації Криму.
17 лютого 2022 — Сергій Кислиця , постійний представник України при ООН