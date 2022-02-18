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В Варшаве прошла акция солидарности с Украиной

Пятница, 18 февраля 2022, 11:12

В центре Варшавы вечером в четверг прошла акция "Варшава солидарна с Украиной" с участием мэра польской столицы Рафала Тшасковского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

На акции зачитали заявление городского совета о солидарности с украинским народом перед угрозой войны.

"Мы всегда поддерживали сильную, независимую Украину. Польша была первым государством, признавшим ее независимость" - заявил Рафал Тшасковский.

Он напомнил, что безопасность Польши зависит от суверенной, независимой Украины и добавил, что во вторник вернулся из Киева, где выразил слова поддержки столичному мэру Виталию Кличко.

"Жительницы и жители Киева, гражданки и граждане Украины имеют право строить свое будущее, опираясь на фундаментальные ценности, такие как независимость, суверенность и безопасность" - говорится в заявлении, одобренном в качестве жеста солидарности с партнерским Киевом.

Дворец культуры и науки в Варшаве подсветили в цветах украинского флага.

Участие в акции приняли участие более сотни человек, в том числе политики и представители украинской диаспоры в Польше.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины является экзаменом для западного сообщества.

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