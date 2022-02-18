Подаровані Естонією ракети Javelin прибули в Україну

У п'ятницю в Україну прибули подаровані Естонією протитанкові ракети Javelin.

Про це ERR розповів посол Естонії у Києві Каймо Кууск, повідомляє "Європейська правда".

"Ракети на місці. Їх прийняли заступник міністра оборони України та командувач логістикою збройних сил. Ми разом із військовим аташе Естонії передали їх українцям", - сказав Кууск.

Фото: посольство Естонії в Україні

За словами дипломата, ракети Javelin одразу вирушать у військові частини та на лінію фронту.

Кууск не став називати точну кількість ракет, які прибули до України.

Щодо ситуації у Києві посол сказав, що напруженість висока, але якщо конфлікт загострюватиметься, то це станеться на сході України.

"Російська сторона поширює там всякі хибні новини, у самому Києві звичайний вечір п'ятниці із заторами перед вихідними", - зазначив Кууск.

Нагадаємо, ракетні комплекси Stinger були доставлені до Києва в неділю на тлі напруженості через можливе вторгнення Росії в Україну.

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