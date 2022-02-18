Подаровані Естонією ракети Javelin прибули в Україну
П'ятниця, 18 лютого 2022, 17:47
У п'ятницю в Україну прибули подаровані Естонією протитанкові ракети Javelin.
Про це ERR розповів посол Естонії у Києві Каймо Кууск, повідомляє "Європейська правда".
"Ракети на місці. Їх прийняли заступник міністра оборони України та командувач логістикою збройних сил. Ми разом із військовим аташе Естонії передали їх українцям", - сказав Кууск.
За словами дипломата, ракети Javelin одразу вирушать у військові частини та на лінію фронту.
Кууск не став називати точну кількість ракет, які прибули до України.
Щодо ситуації у Києві посол сказав, що напруженість висока, але якщо конфлікт загострюватиметься, то це станеться на сході України.
"Російська сторона поширює там всякі хибні новини, у самому Києві звичайний вечір п'ятниці із заторами перед вихідними", - зазначив Кууск.
Нагадаємо, ракетні комплекси Stinger були доставлені до Києва в неділю на тлі напруженості через можливе вторгнення Росії в Україну.
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