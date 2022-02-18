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Подаренные Эстонией ракеты Javelin прибыли в Украину

Пятница, 18 февраля 2022, 17:47

В пятницу в Украину прибыли подаренные Эстонией противотанковые ракеты Javelin.

Об этом рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, сообщает "Европейская правда".

"Ракеты на месте. Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий логистикой вооруженных сил. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам", - сказал Кууск.

 
Фото: посольство Эстонии в Украине

По словам дипломата, ракеты Javelin сразу отправятся в воинские части и на линию фронта.

Кууск не стал называть точное количество прибывших в Украину ракет.

Относительно ситуации в Киеве посол сказал, что напряженность высока, но если конфликт будет обостряться, это произойдет на востоке Украины.

"Российская сторона распространяет там всякие ложные новости, в самом Киеве обычный вечер пятницы с пробками перед выходными", - отметил Кууск.

Напомним, ракетные комплексы Stinger были доставлены в Киев в воскресенье на фоне напряженности из-за возможного вторжения России в Украину.

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