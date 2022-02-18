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Британія застерегла своїх громадян від поїздок до Білорусі та Придністров’я

П'ятниця, 18 лютого 2022, 20:05

Британія закликала своїх громадян утриматись від поїздок до Білорусі та Придністров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні оновлення МЗС Британії опублікувало 18 лютого.

Британцям радять утриматись від будь-яких поїздок до Придністров’я, а також окремих районів Білорусі - зокрема Єльська, Мозиря, Речиці, Лунинця, Гомеля, Осиповичів, Барановичів та Бреста. 

"Радимо утриматися від усіх поїздок до Білорусі, крім випадків, коли для цього є поважна причина", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, також Велика Британія тимчасово пом’якшила візові правила для родичів британських громадян, які виїжджають з України, оскільки уряд продовжує закликати їх покинути країну через побоювання російського вторгнення. 

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Велика Британія Російська криза Білорусь Придністров'я

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