Британія застерегла своїх громадян від поїздок до Білорусі та Придністров’я

Британія закликала своїх громадян утриматись від поїздок до Білорусі та Придністров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні оновлення МЗС Британії опублікувало 18 лютого.

Британцям радять утриматись від будь-яких поїздок до Придністров’я, а також окремих районів Білорусі - зокрема Єльська, Мозиря, Речиці, Лунинця, Гомеля, Осиповичів, Барановичів та Бреста.

TRAVEL ALERT: We are now advising against all but essential travel to Belarus.



Click the graphic below for more information 👇 — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 18, 2022

"Радимо утриматися від усіх поїздок до Білорусі, крім випадків, коли для цього є поважна причина", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, також Велика Британія тимчасово пом’якшила візові правила для родичів британських громадян, які виїжджають з України, оскільки уряд продовжує закликати їх покинути країну через побоювання російського вторгнення.

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