Британія застерегла своїх громадян від поїздок до Білорусі та Придністров’я

Британія закликала своїх громадян утриматись від поїздок до Білорусі та Придністров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні оновлення МЗС Британії опублікувало 18 лютого.

Британцям радять утриматись від будь-яких поїздок до Придністров’я, а також окремих районів Білорусі - зокрема Єльська, Мозиря, Речиці, Лунинця, Гомеля, Осиповичів, Барановичів та Бреста.

TRAVEL ALERT: We are now advising against all but essential travel to Belarus.



