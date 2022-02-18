Британия предостерегла своих граждан от поездок в Беларусь и Приднестровье

Британия призвала своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь и Приднестровье.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие обновления МИД Британии опубликовали 18 февраля.

Британцам советуют воздержаться от любых поездок в Приднестровье, а также отдельные районы Беларуси - в частности Ельск, Мозырь, Речицу, Лунинцы, Гомель, Осиповичи, Барановичи и Брест.

TRAVEL ALERT: We are now advising against all but essential travel to Belarus.



Click the graphic below for more information 👇 — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 18, 2022

"Советуем воздержаться от всех поездок в Беларусь, кроме случаев, когда для этого есть уважительная причина", - добавляют в сообщении.

Напомним, также Великобритания временно смягчила визовые правила для выезжающих из Украины родственников британских граждан, так как британское правительство продолжает призывать их покинуть страну из-за опасений российского вторжения.

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