Британия предостерегла своих граждан от поездок в Беларусь и Приднестровье
Британия призвала своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь и Приднестровье.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующие обновления МИД Британии опубликовали 18 февраля.
Британцам советуют воздержаться от любых поездок в Приднестровье, а также отдельные районы Беларуси - в частности Ельск, Мозырь, Речицу, Лунинцы, Гомель, Осиповичи, Барановичи и Брест.
TRAVEL ALERT: We are now advising against all but essential travel to Belarus.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 18, 2022
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"Советуем воздержаться от всех поездок в Беларусь, кроме случаев, когда для этого есть уважительная причина", - добавляют в сообщении.
Напомним, также Великобритания временно смягчила визовые правила для выезжающих из Украины родственников британских граждан, так как британское правительство продолжает призывать их покинуть страну из-за опасений российского вторжения.
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