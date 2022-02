Британия предостерегла своих граждан от поездок в Беларусь и Приднестровье

Британия призвала своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь и Приднестровье.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие обновления МИД Британии опубликовали 18 февраля.

Британцам советуют воздержаться от любых поездок в Приднестровье, а также отдельные районы Беларуси - в частности Ельск, Мозырь, Речицу, Лунинцы, Гомель, Осиповичи, Барановичи и Брест.

TRAVEL ALERT: We are now advising against all but essential travel to Belarus.



