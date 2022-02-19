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Віцепрезидентка США: "У російської агресії є свій сценарій гри"

Субота, 19 лютого 2022, 13:03

Білий дім вважає, що знає план Путіна щодо агресії проти України.

Про це заявила віцепрезидентка Камала Гарріс у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Гарріс наголосила, що держави НАТО єдині у оцінці дій Росії, оскільки ті надто очевидні.

"У російської агресії є свій сценарій гри, який ми надто добре знаємо",  - заявила вона.

Віцепрезидентка вважає, що РФ ще деякий час наполягатиме, що вона не бере участь у нападі на Україну, чекаючи моменту, щоби вступити у гру.

"Росія буде грати у власну байдужість та невинуватість і одночасно створюватими хибні підстави для нападу. Для цього вона збирає сили у місцях атаки. Тому ми зараз отримуємо повідомлення про поширення неправдивої російської пропаганди",  - додала вона.

Гарріс також стверджує, що підходи Вашингтона та Москви до діалогу є відмінними.

"Ми відкриті для серйозної дипломатії.  Натомість Росія продовжує казати на словах про те, що вона відкрита для діалогу, а на практиці – звужує простір для діалогу" - заявила вона.

Водночас Камала Гарріс заявила, що США планують зупинити Росію безпрецедентним тиском у разі нападу на Україну.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Дивіться також: Сценарії агресії РФ: реальність загрози, варіанти нападу, тиск на Україну. 

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Мюнхенська конференція США Російська криза

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