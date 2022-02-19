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Вице-президент США: "У российской агрессии есть сценарий игры"

Суббота, 19 февраля 2022, 13:03

Белый дом считает, что знает план Путина относительно агрессии против Украины.

Об этом заявила вице-президент Камала Гаррис в выступлении на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды.

Гаррис подчеркнула, что государства НАТО едины в оценке действий России, поскольку те слишком очевидны.

"У российской агрессии есть свой сценарий игры, который мы слишком хорошо знаем", - заявила она.

Вице-президент считает, что РФ еще некоторое время буде настаивать, что она не участвует в нападении на Украину, ожидая момента для вступления в игру.

"Россия будет играть в собственное безразличие и невиновность, и одновременно будет создавать ложные основания для нападения. Для этого она собирает силы в местах атаки. Поэтому мы сейчас получаем уведомление о распространении ложной российской пропаганды (о б "агрессивных" действиях Украины)", - добавила она.

Гаррис также утверждает, что подходы Вашингтона и Москвы к диалогу отличаются.

"Мы открыты для серьезной дипломатии. А Россия продолжает говорить на словах о том, что она открыта для диалога, а на практике – сужает пространство для диалога", - заявила она.

В то же время Камала Гаррис заявила, что США планируют остановить Россию беспрецедентным давлением в случае нападения на Украину.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Смотрите также: Сценарии агрессии РФ: реальность угрозы, варианты нападения, давление на Украину. 

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Мюнхенская конференция США Российский кризис

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