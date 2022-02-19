Прем'єр Польщі: Україна могла б легко замінити обидва "Північні потоки"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає, що російський газопровід "Північний потік-2" має бути включений у санкційний пакет на випадок вторгнення РФ в Україну.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"Звичайно, президент Путін використовує газ як зброю, тому ми наполегливо виступаємо за те, щоб "Північний потік-2" не запускався як нова газова система, але також, щоб відключити "Північний потік-1", - сказав Моравецький.

За його словами, Україна і її газова система здатні пропускати 130 млрд кубів газу, тоді як обидва "Північні потоки" разом – 100 млрд кубів.

"Тому їх можна легко замінити. І Путін не зможе так легко атакувати Україну, якщо він хоча б частково буде залежним від виконання його контрактів і поставок газу через Україну. Такою була ситуацію до будівництва "Північного потоку-1". І тому хоча б "Північний потік-2" має бути частиною санкційного пакету", - сказав польський прем'єр.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції Заходу.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в роботу.

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