Премьер Польши: Украина могла бы легко заменить оба "Северных потока"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что российский газопровод "Северный поток-2" должен быть включен в санкционный пакет на случай вторжения РФ в Украину.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".

"Конечно, президент Путин использует газ как оружие, поэтому мы упорно выступаем за то, чтобы "Северный поток-2" не запускался как новая газовая система, но также ,чтобы отключить "Северный поток-1", - сказал Моравецкий.

По его словам, Украина и ее газовая система способны пропускать 130 млрд кубов газа, тогда как оба "Северных потока" вместе - 100 млрд кубов.

"Поэтому их можно легко заменить. И Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он хотя бы частично будет зависим от выполнения его контрактов и поставок газа через Украину. Такова была ситуация до строительства "Северного потока-1". И потому хотя бы "Северный поток-2" должен быть частью санкционного пакета", – сказал польский премьер.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции Запада.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу.

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