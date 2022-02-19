Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Премьер Польши: Украина могла бы легко заменить оба "Северных потока"

Суббота, 19 февраля 2022, 18:41

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что российский газопровод "Северный поток-2" должен быть включен в санкционный пакет на случай вторжения РФ в Украину.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".

"Конечно, президент Путин использует газ как оружие, поэтому мы упорно выступаем за то, чтобы "Северный поток-2" не запускался как новая газовая система, но также ,чтобы отключить "Северный поток-1", - сказал Моравецкий.

По его словам, Украина и ее газовая система способны пропускать 130 млрд кубов газа, тогда как оба "Северных потока" вместе - 100 млрд кубов.

"Поэтому их можно легко заменить. И Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он хотя бы частично будет зависим от выполнения его контрактов и поставок газа через Украину. Такова была ситуация до строительства "Северного потока-1". И потому хотя бы "Северный поток-2" должен быть частью санкционного пакета", – сказал польский премьер.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции Запада.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Мюнхенская конференция Российский кризис Северный поток-2 Польша

Статьи

Мы в последний раз обращаемся к Будапештскому меморандуму - речь Владимира Зеленского в Мюнхене

Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 были подвергнуты сомнению (укр.).
19 февраля 2022 — Владимир Зеленский, президент Украины

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды