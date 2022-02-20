Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва ковідом і порадила дзвонити в Росію 

Німецька авіакомпанія Lufthansa пояснила призупинення всіх рейсів до столиці України з 21 до 28 лютого ситуацією з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", такі пояснення від авіаперевізника отримав спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв, про що розповів на своїй Facebook-сторінці.

Макеєв розповів, що сьогодні зранку пасажири Lufthansa, чиї рейси були скасовані, отримали повідомлення, в якому стверджується, що рейси скасовано через ситуацію з коронавірусом.

"Через актуальну ситуацію з коронавірусом ми повинні були внести зміни до наших графіків польотів, що безпосередньо вплинуло на ваше бронювання", - йшлося у повідомленні компанії пасажирам.

За подальшою інформацією в авіакомпанії порадили телефонувати на гарячий номер в Росії, зазначив Макеєв.

"Операторка колцентру на питання про причини відміни рейсу відповіла, як мені здалося, або щиро, або чітко за інструкцією: "Нам ничего не говорят". Так відповідальний бізнес не робить. Клієнти мають знати реальні причини. І тримати клієнтів за дурнів - це серйозна загроза іміджу", - написав дипломат на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомлялося, Lufthansa призупинила всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. Численні пасажири, включно з журналістом "ЄвроПравди", отримали повідомлення про скасування рейсів.

Також стало відомо про інцидент, коли літак Lufthansa не вилетів до України через страх екіпажу перед можливим розвитком війни.

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