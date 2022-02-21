ЕС предложит Украине комплексное укрепление кибербезопасности

ЕС готов предоставить Украине комплексное предложение по системному укреплению кибербезопасности.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы договорились сегодня, что ЕС сделает нам комплексное предложение по укреплению нашей кибербезопасности", – заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что современная война – это не только танки, артиллерия и самолеты, но и конкретные действия в киберпространстве.

"Раньше я направил соответствующее письмо в ЕС. Сегодня я получил подтверждение от Евросоюза, что они положительно реагируют на мой запрос. Украина получит предложение о системной помощи ЕС в укреплении нашей кибербезопасности", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что российские военные хакеры стояли по серии кибератак типа DDoS, ненадолго отключивших украинские банковские и правительственные сайты.

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