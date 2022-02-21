США: Росія повторює грузинський сценарій, але світ не обдурити
Посольство США в Україні заявило, що останні дії Росії щодо України нагадують сценарій, який Москва реалізовувала щодо Грузії в 2008 році.
Про це йдеться у заяві посольства у Twitter, пише "Європейська правда".
"Виконання Росією прозорих, банальних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби вони не були такими руйнівними та небезпечними. Операції під фальшивим прапором, дезінформація, а тепер їхні власні проксі "просять" про захист. Все це прямо за сценарієм Грузії, і світ більше не обманути", - йдеться у повідомленні.
2/1 False flag operations, disinformation, and now it’s own proxies "requesting" protection. It’s all straight from the Georgia playbook, and the world is no longer fooled by the lies.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 21, 2022
21 лютого речник прем’єра Британії заявив, що план президента Росії Владіміра Путіна щодо вторгнення в Україну фактично "вже розпочався".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у понеділок виступив зі спростуванням останніх дезінформаційних повідомлень роспропаганди про нібито атаки з боку України і перекидання диверсантів.
Раніше у понеділок ФСБ заявила про нібито влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби РФ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома брехня і провокація.
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