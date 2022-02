США: Росія повторює грузинський сценарій, але світ не обдурити

Посольство США в Україні заявило, що останні дії Росії щодо України нагадують сценарій, який Москва реалізовувала щодо Грузії в 2008 році.

Про це йдеться у заяві посольства у Twitter, пише "Європейська правда".

"Виконання Росією прозорих, банальних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби вони не були такими руйнівними та небезпечними. Операції під фальшивим прапором, дезінформація, а тепер їхні власні проксі "просять" про захист. Все це прямо за сценарієм Грузії, і світ більше не обманути", - йдеться у повідомленні.

