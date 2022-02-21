США: Росія повторює грузинський сценарій, але світ не обдурити

Посольство США в Україні заявило, що останні дії Росії щодо України нагадують сценарій, який Москва реалізовувала щодо Грузії в 2008 році.

Про це йдеться у заяві посольства у Twitter, пише "Європейська правда".

"Виконання Росією прозорих, банальних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби вони не були такими руйнівними та небезпечними. Операції під фальшивим прапором, дезінформація, а тепер їхні власні проксі "просять" про захист. Все це прямо за сценарієм Грузії, і світ більше не обманути", - йдеться у повідомленні.

2/1 False flag operations, disinformation, and now it’s own proxies "requesting" protection. It’s all straight from the Georgia playbook, and the world is no longer fooled by the lies. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 21, 2022

21 лютого речник прем’єра Британії заявив, що план президента Росії Владіміра Путіна щодо вторгнення в Україну фактично "вже розпочався".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у понеділок виступив зі спростуванням останніх дезінформаційних повідомлень роспропаганди про нібито атаки з боку України і перекидання диверсантів.

Раніше у понеділок ФСБ заявила про нібито влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби РФ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома брехня і провокація.

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