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США: Росія повторює грузинський сценарій, але світ не обдурити

Понеділок, 21 лютого 2022, 17:21

Посольство США в Україні заявило, що останні дії Росії щодо України нагадують сценарій, який Москва реалізовувала щодо Грузії в 2008 році.

Про це йдеться у заяві посольства у Twitter, пише "Європейська правда".

"Виконання Росією прозорих, банальних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби вони не були такими руйнівними та небезпечними. Операції під фальшивим прапором, дезінформація, а тепер їхні власні проксі "просять" про захист. Все це прямо за сценарієм Грузії, і світ більше не обманути", - йдеться у повідомленні.

21 лютого речник прем’єра Британії заявив, що план президента Росії Владіміра Путіна щодо вторгнення в Україну фактично "вже розпочався".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у понеділок виступив зі спростуванням останніх дезінформаційних повідомлень роспропаганди про нібито атаки з боку України і перекидання диверсантів.

Раніше у понеділок ФСБ заявила про нібито влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби РФ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома брехня і провокація.

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