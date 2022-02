США: Россия повторяет грузинский сценарий, но мир не обманешь

Посольство США в Украине заявило, что последние действия России по Украине напоминают сценарий, который Москва реализовывала в отношении Грузии в 2008 году.

Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Выполнение Россией прозрачных, банальных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы они не были столь разрушительны и опасны. Подставные операции, дезинформация, а теперь их собственные прокси "просят" о защите. Все это прямо по сценарию Грузии, и мир больше не обмануть", - говорится в сообщении.

2/1 False flag operations, disinformation, and now it’s own proxies "requesting" protection. It’s all straight from the Georgia playbook, and the world is no longer fooled by the lies.