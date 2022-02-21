США: Россия повторяет грузинский сценарий, но мир не обманешь
Посольство США в Украине заявило, что последние действия России по Украине напоминают сценарий, который Москва реализовывала в отношении Грузии в 2008 году.
Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter, пишет "Европейская правда".
"Выполнение Россией прозрачных, банальных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы они не были столь разрушительны и опасны. Подставные операции, дезинформация, а теперь их собственные прокси "просят" о защите. Все это прямо по сценарию Грузии, и мир больше не обмануть", - говорится в сообщении.
2/1 False flag operations, disinformation, and now it’s own proxies "requesting" protection. It’s all straight from the Georgia playbook, and the world is no longer fooled by the lies.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 21, 2022
21 февраля спикер премьера Британии заявил, что план президента России Владимира Путина по вторжению в Украину фактически "уже начался".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник выступил с опровержением последних дезинформационных сообщений роспропаганды о якобы атаках со стороны Украины и переброске диверсантов.
Ранее в понедельник ФСБ заявила о якобы попадании украинского снаряда в пункт пограничной службы РФ в Ростовской области, Государственная пограничная служба Украины официально подчеркивает, что это сознательная ложь и провокация.
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