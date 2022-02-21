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США: Россия повторяет грузинский сценарий, но мир не обманешь

Понедельник, 21 февраля 2022, 17:21

Посольство США в Украине заявило, что последние действия России по Украине напоминают сценарий, который Москва реализовывала в отношении Грузии в 2008 году.

Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Выполнение Россией прозрачных, банальных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы они не были столь разрушительны и опасны. Подставные операции, дезинформация, а теперь их собственные прокси "просят" о защите. Все это прямо по сценарию Грузии, и мир больше не обмануть", - говорится в сообщении.

21 февраля спикер премьера Британии заявил, что план президента России Владимира Путина по вторжению в Украину фактически "уже начался".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник выступил с опровержением последних дезинформационных сообщений роспропаганды о якобы атаках со стороны Украины и переброске диверсантов.

Ранее в понедельник ФСБ заявила о якобы попадании украинского снаряда в пункт пограничной службы РФ в Ростовской области, Государственная пограничная служба Украины официально подчеркивает, что это сознательная ложь и провокация.

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