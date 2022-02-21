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МЗС категорично заперечує фейки РФ про диверсантів і "обстріли" з боку України

Понеділок, 21 лютого 2022, 15:53

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив зі спростуванням останніх дезінформаційних повідомлень роспропаганди про нібито атаки з боку України.

Кулеба опублікував свою заяву у Twitter, пише "Європейська правда".

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ, не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон, не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні, не вчиняла диверсій, не планує подібних дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - написав міністр у понеділок по обіді.

Кулеба прокоментував дані про підготовку РФ фейкового відео як приводу для нападу

У понеділок ​​російська пропаганда через підконтрольні медіа поширила нічим не підтверджене повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ, і що перед цим туди увійшла група якихось "українських диверсантів". 

Раніше у понеділок ФСБ заявила про нібито влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби РФ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома брехня і провокація.

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Російська криза МЗС Кулеба роспропаганда

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