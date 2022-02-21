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У прем’єра Британії заявили, що путінський план вторгнення в Україну вже запущений

Понеділок, 21 лютого 2022, 16:03

Речник прем’єра Британії заявив, що план президента Росії Владіміра Путіна щодо вторгнення в Україну фактично "вже розпочався".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

"Розвіддані, які ми бачимо, свідчать про те, що Росія має намір розпочати вторгнення і що план президента Путіна фактично вже розпочався. Ми бачимо, що елементи російського сценарію, які ми очікуємо побачити в певних ситуаціях, починають відтворюватися в реальному часі" - сказав речник британського прем’єра.

Він наголосив, що розвіддані вказують, що РФ все ще має намір почати вторгнення, і "ми готові діяти за потреби".

"Але найважливіше те, що ми все ще думаємо, що є вікно для дипломатії – як ми переконалися під час обговорень у вихідні – і ми хочемо його дослідити".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявила, що Британія та її союзники по НАТО посилюють підготовку до найгіршого сценарію в Україні.

Раніше Трасс запевнила, що у випадку вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій. Міністр коментувала заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав, що санкції потрібні до вторгнення, а не "після бомбардування".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наявні дані свідчать про те, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року.

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