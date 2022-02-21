Премьер Эстонии: признанием ОРДЛО Кремль создаст повод для войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

Об этом она написала в Twitter в понедельник вечером, пишет "Европейская правда".

"Решением о признании Донецкой и Луганской областей Украины независимыми станет серьезной эскалацией со стороны Кремля", - заявила Каллас.

Она отметила, что это будет явным и грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины, поскольку Донецк и Луганск являются частью Украины.

"Это решение также положит конец Минским соглашениям. Сказав "нет" политическому решению на основе Минских соглашений, Кремль закрывает двери для дипломатии и создает повод для войны", - считает Каллас.

В понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных агрессором ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Главари ОРДО Денис Пушилин и ОРЛО Леонид Пасечник в понедельник синхронно обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их так называемые "республики".