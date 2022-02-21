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Фінляндія, Румунія і Молдова засудили визнання Росією незалежності "ДНР" і "ЛНР"

Понеділок, 21 лютого 2022, 23:54

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін засудила визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це вона написала у Тwitter, повідомляє "Європейська правда".

"Фінляндія засуджує односторонні дії Росії, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Визнання сепаратистських регіонів на сході України є порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей. Фінляндія реагує на дії Росії як частина ЄС", - написала Марін.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав рішення Путіна "кричущим порушенням міжнародного права, яке має спричинити найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти.

"Ми твердо підтримуємо український суверенітет і територіальну цілісність", - написав він у Twitter.

Президентка Молдови Мая Санду також висловилася на підтримку України.

"Це явно суперечить міжнародному праву. Молдова залишається твердо відданою підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у її повідомленні в Twitter.

Нагадаємо, Велика Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Сполучені Штати також запровадять санкції, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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