Фінляндія, Румунія і Молдова засудили визнання Росією незалежності "ДНР" і "ЛНР"
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін засудила визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це вона написала у Тwitter, повідомляє "Європейська правда".
"Фінляндія засуджує односторонні дії Росії, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Визнання сепаратистських регіонів на сході України є порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей. Фінляндія реагує на дії Росії як частина ЄС", - написала Марін.
Finland condemns Russia's unilateral acts that violate Ukraine's sovereignty and territorial integrity. The recognition of the separatist regions in Eastern Ukraine is a breach of International law and the Minsk agreements. Finland responds to Russia's acts as part of the EU.— Sanna Marin (@MarinSanna) February 21, 2022
Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав рішення Путіна "кричущим порушенням міжнародного права, яке має спричинити найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти.
"Ми твердо підтримуємо український суверенітет і територіальну цілісність", - написав він у Twitter.
RO🇷🇴 strongly condemns the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of 🇺🇦 as independent. This is a blatant violation of international law, which must attract the most severe response of international community. We firmly support 🇺🇦sovereignty & territorial integrity.— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 21, 2022
Президентка Молдови Мая Санду також висловилася на підтримку України.
"Це явно суперечить міжнародному праву. Молдова залишається твердо відданою підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у її повідомленні в Twitter.
We strongly condemn recognition by 🇷🇺 of the separatist areas of Donetsk & Luhansk oblasts of 🇺🇦. This is clearly against intl law. 🇲🇩 remains firmly committed to supporting the sovereignty & territorial integrity of 🇺🇦 within its internationally recognized borders.— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 21, 2022
Нагадаємо, Велика Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.
Сполучені Штати також запровадять санкції, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.
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