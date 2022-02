Фінляндія, Румунія і Молдова засудили визнання Росією незалежності "ДНР" і "ЛНР"

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін засудила визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це вона написала у Тwitter, повідомляє "Європейська правда".

"Фінляндія засуджує односторонні дії Росії, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Визнання сепаратистських регіонів на сході України є порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей. Фінляндія реагує на дії Росії як частина ЄС", - написала Марін.

Finland condemns Russia's unilateral acts that violate Ukraine's sovereignty and territorial integrity. The recognition of the separatist regions in Eastern Ukraine is a breach of International law and the Minsk agreements. Finland responds to Russia's acts as part of the EU. — Sanna Marin (@MarinSanna) February 21, 2022

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав рішення Путіна "кричущим порушенням міжнародного права, яке має спричинити найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти.

"Ми твердо підтримуємо український суверенітет і територіальну цілісність", - написав він у Twitter.

RO🇷🇴 strongly condemns the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of 🇺🇦 as independent. This is a blatant violation of international law, which must attract the most severe response of international community. We firmly support 🇺🇦sovereignty & territorial integrity. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 21, 2022

Президентка Молдови Мая Санду також висловилася на підтримку України.

"Це явно суперечить міжнародному праву. Молдова залишається твердо відданою підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у її повідомленні в Twitter.

We strongly condemn recognition by 🇷🇺 of the separatist areas of Donetsk & Luhansk oblasts of 🇺🇦. This is clearly against intl law. 🇲🇩 remains firmly committed to supporting the sovereignty & territorial integrity of 🇺🇦 within its internationally recognized borders. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 21, 2022

Нагадаємо, Велика Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Сполучені Штати також запровадять санкції, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

