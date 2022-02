Финляндия, Румыния и Молдова осудили признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин осудила признание Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Финляндия осуждает односторонние действия России, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Признание сепаратистских регионов на востоке Украины является нарушением международного права и Минских договоренностей. Финляндия реагирует на действия России как часть ЕС", - написала Марин.

Finland condemns Russia's unilateral acts that violate Ukraine's sovereignty and territorial integrity. The recognition of the separatist regions in Eastern Ukraine is a breach of International law and the Minsk agreements. Finland responds to Russia's acts as part of the EU. — Sanna Marin (@MarinSanna) February 21, 2022

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал решение Путина "вопиющим нарушением международного права, которое должно вызвать жесточайшую реакцию международного сообществ"а.

"Мы твердо поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность", - написал он в Twitter.

RO🇷🇴 strongly condemns the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of 🇺🇦 as independent. This is a blatant violation of international law, which must attract the most severe response of international community. We firmly support 🇺🇦sovereignty & territorial integrity. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 21, 2022

Президент Молдовы Майя Санду также высказалась в поддержку Украины.

"Это явно противоречит международному праву. Молдова остается твердо приверженной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в ее сообщении в Twitter.

We strongly condemn recognition by 🇷🇺 of the separatist areas of Donetsk & Luhansk oblasts of 🇺🇦. This is clearly against intl law. 🇲🇩 remains firmly committed to supporting the sovereignty & territorial integrity of 🇺🇦 within its internationally recognized borders. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 21, 2022

Напомним, Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

