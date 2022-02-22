Байден повідомив Зеленському про санкції проти РФ у відповідь на визнання "Л/ДНР"

Президент США Джо Байден рішуче засудив рішення президента Росії Владіміра Путіна визнати незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР".

Про це він сказав у телефонній розмові президенту України Володимиру Зеленському, пише "Європейська правда".

"Він надав останню інформацію президенту Зеленському про відповідь Сполучених Штатів, включаючи наш план введення санкцій. Президент Байден знову наголосив, що Сполучені Штати швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, будуть реагувати на подальшу агресію Росії проти України", - йдеться у заяві Білого дому.

Байден також провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Лідери рішуче засудили рішення президента Путіна визнати так звані регіони ДНР і ЛНР в Україні "незалежними". Вони обговорили, як вони продовжать координувати свою відповідь на наступні кроки", - зазначили у Вашингтоні.

Раніше США заявили, що запровадять санкції через рішення президента РФ визнати "республіки" ОРДЛО, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Велика Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

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