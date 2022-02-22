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Канада заявила, что действия РФ угрожают миру в Европе и мире и обещает санкции

Вторник, 22 февраля 2022, 09:03

Канада осудила решение президента РФ Владимира Путина признать "независимыми" оккупированные территории Донбасса и обещает за это экономические санкции, но не те, которые планировались на случай вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Неприемлемые действия РФ угрожают миру в Европе и мире, и они не будут толерироваться. Я поговорил сегодня с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, мы подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, и применим экономические санкции за эти действия", - заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

Министерство иностранных дел Мелани Жоли заявила, что признание Путиным неподконтрольны украинским властям ОРДЛО как независимых территорий является явным нарушением "Минска", Хартии ООН и создает серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе. Она отметила, что Канада вместе с союзниками решительно отреагирует на это нарушение международного права.

"Мы готовимся ввести за эти действия экономические санкции - отдельные от предусмотренных для реагирования на любое дальнейшее вооруженное вторжение РФ в Украину", - заявила Мелани Жоли.

Она сообщила, что провела телефонные разговоры с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Напомним, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО США заявили, что введут санкции из-за этого решения, но это будут другие меры, чем  те, которые готовили на случай военного вторжения в Украину.

Великобритания 22 февраля тоже планирует объявить о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО Канада

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