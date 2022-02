Канада заявила, что действия РФ угрожают миру в Европе и мире и обещает санкции

Канада осудила решение президента РФ Владимира Путина признать "независимыми" оккупированные территории Донбасса и обещает за это экономические санкции, но не те, которые планировались на случай вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Неприемлемые действия РФ угрожают миру в Европе и мире, и они не будут толерироваться. Я поговорил сегодня с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, мы подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, и применим экономические санкции за эти действия", - заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

Canada strongly condemns Russia’s recognition of so-called “independent states” in Ukraine. This is a blatant violation of Ukraine’s sovereignty and international law. Canada stands strong in its support for Ukraine – and we will impose economic sanctions for these actions.