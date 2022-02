Кулеба у Вашингтоні поговорив з главою Пентагону про підвищення обороноздатності України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до США зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють у комінюке української та американської сторони.

"Міністр Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України, та готовність США і союзників далі надавати Україні допомогу, необхідну для самозахисту", - зазначає Пентагон.

I welcomed Ukrainian Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba to the Pentagon today, and reaffirmed unwavering support in the face of Russia’s false accusations and destabilizing actions. We continue to urge Russia in the strongest possible terms to pursue a diplomatic solution. pic.twitter.com/K4R1jyKA56