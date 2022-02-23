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Кулеба у Вашингтоні поговорив з главою Пентагону про підвищення обороноздатності України

Середа, 23 лютого 2022, 09:14

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до США зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють у комінюке української та американської сторони.

"Міністр Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України, та готовність США і союзників далі надавати Україні допомогу, необхідну для самозахисту", - зазначає Пентагон. 

Ллойд Остін також схвально висловився про стриману реакцію України на дестабілізуючі дії Росії і фальшиві звинувачення. 

Дмитро Кулеба подякував США за вже надану допомогу. 

"Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони. Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку", - зазначають у комюніке МЗС.

Сторони домовились продовжувати консультації на вищому військово-політичному рівні.

Також глава МЗС України зустрівся з президентом США Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО. 

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