Кулеба у Вашингтоні поговорив з главою Пентагону про підвищення обороноздатності України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до США зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють у комінюке української та американської сторони.

"Міністр Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України, та готовність США і союзників далі надавати Україні допомогу, необхідну для самозахисту", - зазначає Пентагон.

I welcomed Ukrainian Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba to the Pentagon today, and reaffirmed unwavering support in the face of Russia’s false accusations and destabilizing actions. We continue to urge Russia in the strongest possible terms to pursue a diplomatic solution. pic.twitter.com/K4R1jyKA56 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 22, 2022

Ллойд Остін також схвально висловився про стриману реакцію України на дестабілізуючі дії Росії і фальшиві звинувачення.

Дмитро Кулеба подякував США за вже надану допомогу.

"Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони. Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку", - зазначають у комюніке МЗС.

Сторони домовились продовжувати консультації на вищому військово-політичному рівні.

Також глава МЗС України зустрівся з президентом США Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

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