Кулеба в Вашингтоне обсудил с главой Пентагона повышение обороноспособности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в США встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают в коминюке украинской и американской стороны.

"Министр Остин подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, и готовность США и союзников дальше оказывать Украине помощь, необходимую для самозащиты", - отмечает Пентагон.

I welcomed Ukrainian Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba to the Pentagon today, and reaffirmed unwavering support in the face of Russia’s false accusations and destabilizing actions. We continue to urge Russia in the strongest possible terms to pursue a diplomatic solution. pic.twitter.com/K4R1jyKA56