Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба в Вашингтоне обсудил с главой Пентагона повышение обороноспособности Украины

Среда, 23 февраля 2022, 09:14

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в США встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают в коминюке украинской и американской стороны.

"Министр Остин подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, и готовность США и союзников дальше оказывать Украине помощь, необходимую для самозащиты", - отмечает Пентагон.

Ллойд Остин также одобрительно высказался о сдержанной реакции Украины на дестабилизирующие действия России и фальшивые обвинения.

Дмитрий Кулеба поблагодарил США за уже оказанную помощь.

"Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитие сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны. Дмитрий Кулеба проинформировал министра обороны США о формировании в Украине территориальной обороны и выразил надежду на тесное сотрудничество для её развития", - отмечают в коммюнике МИД.

Стороны договорились продолжать консультации на высшем военно-политическом уровне.

Также глава МИД Украины встретился с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Напомним, 22 февраля Джо Байден выступил с новой речью по поводу российской агрессии против Украины и объявил новые санкции за признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Читайте также: Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис США Кулеба

Статьи

На пороге новой системы безопасности. Что может измениться в мире после наступления Путина

Результатом нынешнего кризиса может стать реорганизация евроатлантической системы безопасности, которая, однако, не должна привести к восстановлению влияния России в Восточной Европе (укр.)
23 февраля 2022 — Татьяна Сидорук, для Европейской правды

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"