Кулеба в Вашингтоне обсудил с главой Пентагона повышение обороноспособности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в США встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают в коминюке украинской и американской стороны.

"Министр Остин подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, и готовность США и союзников дальше оказывать Украине помощь, необходимую для самозащиты", - отмечает Пентагон.

I welcomed Ukrainian Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba to the Pentagon today, and reaffirmed unwavering support in the face of Russia’s false accusations and destabilizing actions. We continue to urge Russia in the strongest possible terms to pursue a diplomatic solution. pic.twitter.com/K4R1jyKA56 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 22, 2022

Ллойд Остин также одобрительно высказался о сдержанной реакции Украины на дестабилизирующие действия России и фальшивые обвинения.

Дмитрий Кулеба поблагодарил США за уже оказанную помощь.

"Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитие сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны. Дмитрий Кулеба проинформировал министра обороны США о формировании в Украине территориальной обороны и выразил надежду на тесное сотрудничество для её развития", - отмечают в коммюнике МИД.

Стороны договорились продолжать консультации на высшем военно-политическом уровне.

Также глава МИД Украины встретился с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Напомним, 22 февраля Джо Байден выступил с новой речью по поводу российской агрессии против Украины и объявил новые санкции за признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

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