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США відправлять до країн Балтії 800 військових, літаки F-35 і вертольоти

Середа, 23 лютого 2022, 09:36

США направлять 800 американських військовослужбовців з Італії до країн Балтії для зміцнення східного флангу НАТО.

Про це заявив Пентагон після того, як президент США Джо Байден оголосив про розгортання додаткових військ у країнах Балтії, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пентагон також заявив, що вісім винищувачів F-35 з Німеччини буде передислоковано "у кілька районів операцій на східному фланзі НАТО".

США перекинуть 20 бойових вертольотів AH-64 з Німеччини до країн Балтії, а ще 12 — із Греції до Польщі.

Зараз у Європі на постійній або тимчасовій основі розміщено понад 90 000 військовослужбовців США.

"Ці додаткові війська будуть розгорнуті для заспокоєння наших союзників по НАТО, стримування потенційної агресії проти членів НАТО та навчання країн, що приймають військових", - сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що після визнання "незалежності" ОРДЛО Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну. 

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