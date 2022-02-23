США отправят в страны Балтии 800 военных, самолеты F-35 и вертолеты

США направят 800 американских военнослужащих из Италии в страны Балтии для укрепления восточного фланга НАО.

Об этом заявил Пентагон после того, как президент США Джо Байден объявил о развертывании дополнительных войск в странах Балтии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Пентагон также заявил, что восемь истребителей F-35 из Германии будут передислоцированы "в несколько районов операций на восточном фланге НАТО".

США перебросят 20 боевых вертолетов AH-64 из Германии в страны Балтии, а еще 12 — из Греции в Польшу.

В настоящее время в Европе на постоянной или временной основе размещено более 90 тысяч военнослужащих США.

"Эти дополнительные войска будут развернуты для успокоения наших союзников по НАТО, сдерживания потенциальной агрессии против членов НАТО и обучения принимающих стран", - сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после признания "независимости" ОРДЛО Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину.

22 февраля президент США Джо Байден объявил о первом из многих планируемых уровней новых санкций против России после признания ею "независимости" ОРДЛО.

В тот же день Евросоюз утвердил санкции против 351 депутата Госдумы и 27 человек и объединений