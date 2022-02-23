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Сербія засудить визнання ОРДЛО, якщо Зеленський засудить бомбардування НАТО 1999 року - Вучич

Середа, 23 лютого 2022, 11:09

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський засудить по телебаченню натівське бомбардування Сербії у 1999 році.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Його заява пролунала у відповідь на коментар посла України Олександра Олександровича, який сказав, що Україна та український народ очікували, що Сербія засудить дії Кремля.

"Ми маленька країна і не хочемо відмовлятися від можливості продовження нашої дружби з деякими країнами, і ми аж ніяк не вирішуємо долю України", - сказав Вучич.

"Однак, якщо це так, я пропоную пану Олександровичу зателефонувати президентові своєї країни пану Зеленському і попросити його вже сьогодні ввечері на телебаченні засудити жахливу та трагічну агресію проти Сербії з боку США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Як тільки він це зробить, я з радістю прийму його запрошення та відповім на його прохання", - додав він.

Президент Сербії також підтвердив, що його країна є нейтральною у військовому відношенні, але її політика - ні, і він не відмовиться від традиційної дружби.

"Сербія завжди підтримувала цілісність України, і щодо цього не було жодних змін", — додав він.

Вучич сказав, що на Сербію вже чинився тиск із метою ввести санкції проти Росії у зв'язку з кризою, додавши, що він очікує на посилення тиску.

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Російська криза Сербія

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