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Сербия осудит признание ОРДЛО, если Зеленский осудит бомбардировки НАТО в 1999 году

Среда, 23 февраля 2022, 11:09

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что осудит признание Россией независимости ОРДЛО, если президент Украины Владимир Зеленский осудит по телевидению натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Его заявление прозвучало в ответ на комментарий посла Украины Александра Александровича, который сказал, что Украина и украинский народ ожидали, что Сербия осудит действия Кремля.

"Мы маленькая страна и не хотим отказываться от возможности продолжения нашей дружбы с некоторыми странами, и мы никак не решаем судьбу Украины", - сказал Вучич.

"Однако, если это так, я предлагаю господину Александровичу позвонить президенту своей страны господину Зеленскому и попросить его уже сегодня вечером на телевидении осудить ужасную и трагическую агрессию против Сербии со стороны США, Великобритании, Германии и других стран. Как только он это сделает, я с радостью приму его приглашение и отвечу на его просьбу", - добавил он.

Президент Сербии также подтвердил, что его страна нейтральна в военном отношении, но ее политика - нет, и он не откажется от традиционной дружбы.

"Сербия всегда поддерживала целостность Украины, и в этом отношении не было никаких изменений", — добавил он.

Вучич сказал, что на Сербию уже оказывалось давление с целью ввести санкции против России в связи с кризисом, добавив, что он ожидает усиления давления.

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Российский кризис Сербия

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