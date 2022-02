Украина получила от Латвии ракетные комплексы Stinger

В Украину прибыл самолет с оборонной помощью от Латвии, на его борту, в частности зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Прилетели птицы из Латвии! Оборонительная амуниция и другие важные вещи И самый весомый подарок – Stingers!", - написал Резников в Twitter.

Он поблагодарил Латвию и министра обороны Артиса Пабрикса за поддержку.

"Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления украинской обороны!", - добавил министр.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening 🇺🇦 defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC