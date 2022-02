Іспанія та Португалія засудили напад Росії на Україну

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив агресію Росії проти України та висловив свою солідарність з українським урядом та її народом.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я підтримую тісні контакти з нашими партнерами та союзниками в Європейському Союзі та НАТО, щоб координувати нашу відповідь", - написав Санчес.

The Government of Spain condemns Russia's aggression against Ukraine and expresses its solidarity with the Ukrainian Government and its people.

I remain in close contact with our partners and allies in the European Union and @NATO to coordinate our response.