Іспанія та Португалія засудили напад Росії на Україну

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив агресію Росії проти України та висловив свою солідарність з українським урядом та її народом.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я підтримую тісні контакти з нашими партнерами та союзниками в Європейському Союзі та НАТО, щоб координувати нашу відповідь", - написав Санчес.

The Government of Spain condemns Russia's aggression against Ukraine and expresses its solidarity with the Ukrainian Government and its people.

I remain in close contact with our partners and allies in the European Union and @NATO to coordinate our response. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 24, 2022

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта також написав, що рішуче засуджує напад Росії на Україну: "Мої думки з українським народом перед обличчям цього невиправданого та жалюгідного нападу".

Os meus pensamentos estão com o povo ucraniano perante este ataque injustificado e lamentável. — António Costa (@antoniocostapm) February 24, 2022

Він додав, що попросив президента Португалії скликати термінове засідання Вищої ради національної оборони.

Обидва лідери мають прибути на екстренний саміт ЄС у Брюсселі в четвер увечері, щоб обговорити пакет жорстких санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, у ніч на 24 лютого президент РФ Владімір Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари. Повідомляється також, що нападники сіють паніку, в деяких містах палають військові частини та аеропорти.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".