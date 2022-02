Испания и Португалия осудили нападение России на Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил агрессию России против Украины и выразил солидарность с украинским правительством и народом.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я поддерживаю тесные контакты с нашими партнерами и союзниками в Европейском Союзе и НАТО, чтобы координировать наш ответ", – написал Санчес.

The Government of Spain condemns Russia's aggression against Ukraine and expresses its solidarity with the Ukrainian Government and its people.

I remain in close contact with our partners and allies in the European Union and @NATO to coordinate our response.