Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати РФ і зупинити військових злочинців

Глава МЗС Дмитро Кулеба після потрапляння російського ракетного снаряду в житловий будинок у Києві вимагає від світу повної ізоляції Росії і руйнації її економіки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Київ, наше чудове, мирне місто, пережив ще одну ніч під обстрілами російських сухопутних військ, ракет. Один з них врізався в житловий будинок в Києві. Я вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, запровадити нафтове ембарго, зруйнувати її економіку. Зупиніть російських військових злочинців!" - написав він Twitter.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Як повідомлялося, у Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання російського снаряду в житловий будинок.

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