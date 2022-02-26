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Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати РФ і зупинити військових злочинців

Субота, 26 лютого 2022, 09:04

Глава МЗС Дмитро Кулеба після потрапляння російського ракетного снаряду в житловий будинок у Києві вимагає від світу повної ізоляції Росії і руйнації її економіки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Київ, наше чудове, мирне місто, пережив ще одну ніч під обстрілами російських сухопутних військ, ракет. Один з них врізався в житловий будинок в Києві. Я вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, запровадити нафтове ембарго, зруйнувати її економіку. Зупиніть російських військових злочинців!" - написав він Twitter.

Як повідомлялося, у Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання російського снаряду в житловий будинок.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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