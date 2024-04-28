У Литві хочуть зобов'язати знати мову працівників-іноземців, які прямо контактують з клієнтами

У Сеймі Литви ініціюють проєкт закону про те, що іноземці, які працюють у Литві і їхня робота передбачає спілкування з клієнтами, повинні будуть на достатньому рівні володіти державною мовою.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Пропозицію внесли близько двох десятків депутатів від різних партій. Вони пропонують, щоби іноземці, які працюють у Литві і їхня робота передбачає безпосереднє спілкування з клієнтами, на достатньому рівні володіли литовською мовою.

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Терміном набуття чинності такої вимоги хочуть визначити квітень 2025 року. Також у проєкт включають виняток на випадки, коли недостатнє знання мови було би "невиправданим обмеженням права на працю".

Ініціаторка проєкту Даля Асанавічюте пояснила, що йдеться про таку вимогу виключно для тих працівників, які безпосередньо взаємодіють з клієнтами.

"Тобто, якщо людина ремонтує взуття – мовні навички не мають значення, але якщо майстер також приймає замовлення і обслуговує клієнтів – тоді потрібно володіти литовською мовою на базовому рівні", – пояснила вона.

Депутатка додала, що висуває ініціативу не через наявність масштабної проблеми, а "превентивно".

Очільник литовської конфедерації роботодавців Данас Арлаускас схвально висловився про ідею, зазначивши, що і держава, і роботодавці мають прагнути до того, щоб іноземці, які живуть і працюють у Литві, володіли литовською.

"Забезпечення базових мовних навичок – це справа держави, адже це питання також нацбезпеки. А згодом роботодавець може дбати про підвищення кваліфікації таких працівників," – зазначив він.

У Державній службі захисту прав споживачів зазначають, що масових скарг на непорозуміння через незнання мови або відсутність інформації про товар литовською немає, проте такі теж надходять і складають близько 5% від загальної кількості.

Нагадаємо, у Латвії у ЗМІ потрапила історія українки, на яку поскаржились через недостатнє знання латиської.

Також Латвія зробила знання латиської мови на базовому рівні обов'язковою вимогою для отримання постійної посвідки на проживання, що викликало нарікання багатьох росіян. Проте Конституційний суд визнав рішення уряду законним.