Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба требует от мира полностью изолировать РФ и остановить военных преступников

Суббота, 26 февраля 2022, 09:04

Глава МИД Дмитрий Кулеба после попадания российского ракетного снаряда в жилой дом в Киеве потребовал от мира полной изоляции России и разрушения ее экономики.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Киев, наш чудесный мирный город, пережил еще одну ночь под обстрелами российских сухопутных войск, ракет. Один из них врезался в жилой дом в Киеве. Я требую от мира: полностью изолировать Россию, выслать послов, ввести нефтяное эмбарго, разрушить ее экономику. Остановите русских военных преступников!".

Как сообщалось, в Киеве на проспекте Лобановского, 6-а произошло попадание российского снаряда в жилой дом.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции Борьба за санкции. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА. Действия США, Европы и мира в дни нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте.
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда