Кулеба требует от мира полностью изолировать РФ и остановить военных преступников

Глава МИД Дмитрий Кулеба после попадания российского ракетного снаряда в жилой дом в Киеве потребовал от мира полной изоляции России и разрушения ее экономики.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Киев, наш чудесный мирный город, пережил еще одну ночь под обстрелами российских сухопутных войск, ракет. Один из них врезался в жилой дом в Киеве. Я требую от мира: полностью изолировать Россию, выслать послов, ввести нефтяное эмбарго, разрушить ее экономику. Остановите русских военных преступников!".

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq