Винищувачі Британії підняли для супроводу 4 бомбардувальників РФ

Британські винищувачі Typhoon перехопили та супроводили чотири військові російські літаки за межі зони інтересів Великої Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Винищувачі Typhoon підняли з військового аеродрому в шотландському Лоссімуті. До них з Оксфордшира приєднався літак-паливозаправник Voyager.

Їх підняли після того, як в зоні інтересів Великої Британії помітили два російські Ту-95 та два Ту-142.

"Наші винищувачі Typhoon супроводжували російські літаки за межі зони інтересів Британії. Російські бомбардувальники жодного разу не входили до суверенного повітряного простору Великої Британії", - заявили в Королівських повітряних силах країни.

У повітряних силах додали, що вони регулярно перехоплюють, ідентифікують та супроводжують російські літаки, які "проходять транзитний міжнародний повітряний простір у межах зони інтересів Великої Британії".

Сфера інтересів включає міжнародний повітряний простір, за який держава несе певну відповідальність, наприклад управління повітряним рухом. Суверенний повітряний простір пролягає над територією країни.

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