Истребители Британии подняли для сопровождения 4 бомбардировщика РФ

Британские истребители Typhoon перехватили и сопровождали четыре военных российских самолета за пределы зоны интересов Великобритании.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Sky News.

Истребители Typhoon подняли с военного аэродрома в шотландском Лоссимуте. К ним из Оксфордшира присоединился самолет-топливозаправщик Voyager.

Их подняли после того, как в зоне интересов Великобритании заметили два российских Ту-95 и два Ту-142.

"Наши истребители Typhoon сопровождали российские самолеты за пределы зоны интересов Британии. Российские бомбардировщики ни разу не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании", - заявили в Королевских воздушных силах страны.

В воздушных силах добавили, что они регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, "проходящие транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Великобритании".

Сфера интересов включает в себя международное воздушное пространство, за которое государство несет определенную ответственность, например управление воздушным движением. Суверенное воздушное пространство лежит над территорией страны.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды