Винищувачі країн НАТО перехопили два бомбардувальники РФ над Північним морем

Два бельгійські винищувачі F-16, які відповідають за моніторинг повітряного простору Нідерландів, у п'ятицю перехопили два російські бомбардувальники Ту-160 у небі над Північним морем.

Про це повідомили Королівські ВПС Нідерландів у своєму Twitter-акаунті, пише "Європейська правда".

Відзначається, що російські бомбардувальники рухалися з півночі. Обидва F-16 нетривалий час супроводжували їх, поки вони не наблизилось до зони відповідальності британських повітряних сил. Після цього британські ВПС взяли на себе супровід.

De inzet is beëindigd. De F-16's van @BeAirForce hebben de twee Russische toestellen onderschept nadat ze in 🇳🇱 verantwoordelijkheidsgebied kwamen. Inmiddels heeft @RoyalAirForce het overgenomen. — Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) November 12, 2021

Раніше у п'ятницю за російськими бомбардувальниками наглядали військові літаки з Норвегії.

Бельгія та Нідерланди несуть спільну відповідальність за спостереження за повітряним простором країн Бенілюксу. Вони чергуються кожні кілька тижнів. У ці дні за спостережння відповідальні бельгійські ВПС.