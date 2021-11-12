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Винищувачі країн НАТО перехопили два бомбардувальники РФ над Північним морем

П'ятниця, 12 листопада 2021, 16:50

Два бельгійські винищувачі F-16, які відповідають за моніторинг повітряного простору Нідерландів, у п'ятицю перехопили два російські бомбардувальники Ту-160 у небі над Північним морем.

Про це повідомили Королівські ВПС Нідерландів у своєму Twitter-акаунті, пише "Європейська правда".

Відзначається, що російські бомбардувальники рухалися з півночі. Обидва F-16 нетривалий час супроводжували їх, поки вони не наблизилось до зони відповідальності британських повітряних сил. Після цього британські ВПС взяли на себе супровід.

Раніше у п'ятницю за російськими бомбардувальниками наглядали військові літаки з Норвегії.

Бельгія та Нідерланди несуть спільну відповідальність за спостереження за повітряним простором країн Бенілюксу. Вони чергуються кожні кілька тижнів. У ці дні за спостережння відповідальні бельгійські ВПС.

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Росія Норвегія Нідерланди Велика Британія
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