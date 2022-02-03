Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Канцлер Німеччини приїде в Україну 14 лютого перед візитом до Москви

Четвер, 3 лютого 2022, 21:04

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого відвідає Україну з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише українська редакція DW із посиланням на Відомство преси та інформації уряду Німеччини.

Напередодні Шольц заявив, що зустрінеться для переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним щодо кризи навколо України. Водночас про переговори в Києві Шольц не повідомив.

В інтерв’ю Шольц визнав, що російський президент може бути готовий вторгнутися до України.

Видання Sueddeutsche Zeiatung також повідомляє, шо Шольц планує візит в Київ 14 лютого, а наступного дня, 15 лютого, поїде в Москву.

Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон 7-8 лютого, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Читайте також про те, хто та як переконує Німеччину зняти заборону на продаж зброї Україні, у статті Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина

Статті

Радослав Сікорський: У разі нападу на вас Росія воюватиме не з Україною, а з НАТО

"У разі вторгнення про це стане відомо щонайменше за кілька днів... Війна буде суттєво відмінною від того, що може собі уявити Росія..."
3 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Розмова під тиском арбітражу: як Польща пообіцяла Україні вирішити проблему з автодозволами

Україна отримала першу – хоч і проміжну – перемогу в суперечці з Польщею щодо збільшення квот на здійснення вантажних перевезень.
3 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Інфляція "золотих паспортів": як країни ЄС змінюють умови купівлі свого громадянства

ЄС не заборонятиме країнам-членам продавати "золоті паспорти". Проте вимоги для купівлі громадянства поступово посилюються.
3 лютого 2022 — Віталій Власюк, Оксана Бурячок, для Європейської правди