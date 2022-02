США начали перекидывание дополнительных войск в Европу

Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу на фоне эскалации напряжения из-за сосредоточения российских войск вблизи украинских границ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Десантники армии США в четверг поднялись на борт самолета, чтобы вылететь из военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине. Около 1700 военнослужащих, преимущественно из 82-й воздушно-десантной дивизии, отправятся в Польшу, а еще 300 - в Германию.

