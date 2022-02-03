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До України прибув сьомий літак із США з 85 тоннами боєприпасів

Четвер, 3 лютого 2022, 15:04

До України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США, на його борту - 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьома "пташка" приземлилася у Борисполі. Цього разу - 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше - це не кінець! Далі буде", - написав міністр у своєму Twitter.

Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

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Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів  прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня.

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США Україна-НАТО Росія

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