Макрон обговорив Донбас з Зеленським і Путіним: деталі телефонних розмов

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер провів телефонні розмови з президентом РФ Владімором Путіним, а потім з українських президентом Володимиром Зеленським у спробі знайти шляхи зниження напруженості навколо України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Макрон у четвер спершу поспілкувався з Путіним. У пресслужбі Кремля заявили, що лідери "продовжили предметний діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російською ініціативою щодо вироблення довгострокових правових гарантій безпеки Російської Федерації".

Путін поскаржився Макрону на "провокаційні заяви та дії київського керівництва, що суперечать мінським домовленостям", зазначається у заяві Кремля.

У телефонній розмові з Володимиром Зеленським, яка відбулась опісля, лідери обговорили протидію безпековим викликам та активізацію мирного процесу в межах Нормандського формату, розповів президент України.

"Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", - написав Володимир Зеленський у Twitter.

У Єлисейському палаці зазначили, що обговорення з президентами України та Росії було зосереджено довкола двох пріоритетів.

"Перший стосується недавніх позитивних зрушень у Нормандському форматі для пошуку довготривалого вирішення конфлікту на Донбасі. По-друге, йшлося про початок розмови щодо умов стратегічного балансу в Європі, що має дозволити знизити ризики на місцях та гарантувати безпеку на континенті", - йдеться у комюніке Єлисейського палацу, яке цитує агентство Reuters.

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