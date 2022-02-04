Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Макрон обговорив Донбас з Зеленським і Путіним: деталі телефонних розмов

П'ятниця, 4 лютого 2022, 08:21

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер провів телефонні розмови з президентом РФ Владімором Путіним, а потім з українських президентом Володимиром Зеленським у спробі знайти шляхи зниження напруженості навколо України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Макрон у четвер спершу поспілкувався з Путіним. У пресслужбі Кремля заявили, що лідери "продовжили предметний діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російською ініціативою щодо вироблення довгострокових правових гарантій безпеки Російської Федерації".

Путін поскаржився Макрону на "провокаційні заяви та дії київського керівництва, що суперечать мінським домовленостям", зазначається у заяві Кремля. 

У телефонній розмові з Володимиром Зеленським, яка відбулась опісля, лідери обговорили протидію безпековим викликам та активізацію мирного процесу в межах Нормандського формату, розповів президент України.

"Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", - написав Володимир Зеленський у Twitter.

У Єлисейському палаці зазначили, що обговорення з президентами України та Росії було зосереджено довкола двох пріоритетів. 

"Перший стосується недавніх позитивних зрушень у Нормандському форматі для пошуку довготривалого вирішення конфлікту на Донбасі. По-друге, йшлося про початок розмови щодо умов стратегічного балансу в Європі, що має дозволити знизити ризики на місцях та гарантувати безпеку на континенті", - йдеться у комюніке Єлисейського палацу, яке цитує агентство Reuters.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Макрон Зеленський Путін

Статті

Радослав Сікорський: У разі нападу на вас Росія воюватиме не з Україною, а з НАТО

"У разі вторгнення про це стане відомо щонайменше за кілька днів... Війна буде суттєво відмінною від того, що може собі уявити Росія..."
3 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Розмова під тиском арбітражу: як Польща пообіцяла Україні вирішити проблему з автодозволами

Україна отримала першу – хоч і проміжну – перемогу в суперечці з Польщею щодо збільшення квот на здійснення вантажних перевезень.
3 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Інфляція "золотих паспортів": як країни ЄС змінюють умови купівлі свого громадянства

ЄС не заборонятиме країнам-членам продавати "золоті паспорти". Проте вимоги для купівлі громадянства поступово посилюються.
3 лютого 2022 — Віталій Власюк, Оксана Бурячок, для Європейської правди