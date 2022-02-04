Макрон обсудил Донбасс с Зеленским и Путиным: подробности телефонных разговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем с украинским президентом Владимиром Зеленским в попытке найти пути снижения напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Макрон в четверг сначала пообщался с Путиным. В пресс-службе Кремля заявили, что лидеры "продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой по выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации".

Путин пожаловался Макрону на "провокационные заявления и действия киевского руководства, противоречащие минским договоренностям", отмечается в заявлении Кремля.

В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся позже, лидеры обсудили противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках Нормандского формата, рассказал президент Украины.

"Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Владимир Зеленский в Twitter.

В Елисейском дворце отметили, что обсуждение с президентами Украины и России было сосредоточено вокруг двух приоритетов.

"Первый касается недавних положительных сдвигов в Нормандском формате для поиска долгосрочного разрешения конфликта на Донбассе. Во-вторых, речь шла о начале разговора об условиях стратегического баланса в Европе, что должно позволить снизить риски на местах и ​​гарантировать безопасность на континенте", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, которое цитирует агентство Reuters.

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