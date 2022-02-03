Польща і Чехія домовилися щодо шахти, через яку Суд ЄС наклав на Варшаву мегаштраф

Польща і Чехія досягли домовленості щодо суперечливої шахти в Туруві на кордоні двох країн, через яку Суд ЄС наклав на Польщу величезний штраф.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Угода підписана" - повідомив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Глава польського уряду прилетів до Праги на зустріч з чеським колегою Петером Фіалою, щоб домовитися про останні деталі.

"Ми відкриваємо нову главу, дивлячись у майбутнє з оптимізмом, тому що це те, що нам як сусідам потрібно", – сказав глава польського уряду.

Угода передбачає завершення будівництва бар’єру, що перешкоджає відтоку підземних вод, земляного валу.

До завершення видобутку на шахті Турув буде здійснюватися моніторинг шуму, забруднення повітря, зсувів та рівня підземних вод.

Моравецький сподівається, що сьогодні-завтра чехи відкличуть свою скаргу щодо Турова з Суду ЄС.

Нагадаємо, 20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща має сплачувати по 500 тисяч євро за кожен день продовження роботи шахти у Туруві всупереч рішенню суду про її зупинку як тимчасовий захід.

В уряді Польщі заявили, що не збираються платити штраф, та шукають способи домовитися з Чехією про компромісний вихід із ситуації. Польський уряд заявляє, що об'єкт забезпечує паливом прилеглу електростанцію, на яку припадає до 7% енергопостачання країни.

Загальна сума штрафу, який має заплатити Варшава, вже перевищила 60 млн євро.

Читайте більше у статті: Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.

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