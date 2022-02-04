Чехия отозвала из Суда ЕС жалобу на Польшу по спорной шахте

Чехия отозвала свою жалобу на Польшу в Суд ЕС по буроугольной шахте в Туруве на границе двух стран после того, как в четверг обе страны договорились о разрешении спора.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider.

"Мы уже вчера перевели средства. Это было 35 миллионов плюс 10 миллионов от PGE (Польской энергетической группы. - Ред.). Напомню, что сначала на кону стояла сумма в 55 миллионов, но мы ее значительно уменьшили", - сказал польский премьер-министр.

По его словам, "это процесс, который, к счастью, закрыт".

"После этого Чехия отозвала свое заявление, свою жалобу в европейские институты. И на этом дело полностью заканчивается", - подчеркнул Моравецкий.

3 февраля Польша и Чехия достигли договоренности по противоречивой шахте в Туруве на границе двух стран, из-за которой Суд ЕС наложил на Польшу огромный штраф.

Соглашение предусматривает завершение строительства барьера, препятствующего оттоку подземных вод.

До завершения добычи на шахте в Туруве будут вести мониторинг шума, загрязнения воздуха, оползней и уровня подземных вод.

Напомним, 20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша должна платить по 500 тысяч евро за каждый день продолжения работы шахты в Туруве вопреки решению суда о ее остановке как временной мере.

Чехия заявляла, что расширение польской шахты угрожает окружающей среде и доступу к воде в регионе Либерец.

Читайте больше в статье: Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.