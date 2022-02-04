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Греція більше не вимагатиме негативні тести від щеплених мандрівників

П'ятниця, 4 лютого 2022, 14:49

Міністр охорони здоров’я Греції Танос Плевріс заявив у п’ятницю, що країна скасовує вимогу щодо того, щоб вакциновані мандрівники надавали негативний тест на Covid-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Тест від вакцинованих мандрівників по прибутті до Греції не вимагатимуть з понеділка, 7 лютого.

Натомість туристи, які прибувають до Греції, повинні будуть пред’явити дійсний цифровий ковід-сертифікат..

З лютого 2022 року ковід-сертифікати ЄС дійсні дев’ять місяців.

Нагадаємо, наприкінці січня Рада ЄС схвалила змінені рекомендації щодо подорожей в умовах пандемії коронавірусу, які тепер ґрунтуються на "індивідуальній ситуації" мандрівників і не прив’язуються до регіону походження. 

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Греція Туризм Коронавірус

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