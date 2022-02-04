Греция больше не будет требовать тесты от привитых путешественников
Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил в пятницу, что страна отменяет требование о том, чтобы вакцинированные путешественники предъявляли отрицательный тест на Covid-19.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Тест от вакцинированных путешественников по прибытии в Грецию не потребуется с понедельника, 7 февраля.
В то же время туристы, прибывающие в Грецию, должны будут предъявить действительный цифровой ковид-сертификат.
С февраля 2022 года ковид-сертификаты ЕС действительны девять месяцев.
Напомним, в конце января Совет ЕС одобрил измененные рекомендации по путешествиям в условиях пандемии коронавируса, которые теперь основываются на "индивидуальной ситуации" путешественников и не привязываются к региону происхождения.
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