Греция больше не будет требовать тесты от привитых путешественников

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил в пятницу, что страна отменяет требование о том, чтобы вакцинированные путешественники предъявляли отрицательный тест на Covid-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Тест от вакцинированных путешественников по прибытии в Грецию не потребуется с понедельника, 7 февраля.

В то же время туристы, прибывающие в Грецию, должны будут предъявить действительный цифровой ковид-сертификат.

С февраля 2022 года ковид-сертификаты ЕС действительны девять месяцев.

Напомним, в конце января Совет ЕС одобрил измененные рекомендации по путешествиям в условиях пандемии коронавируса, которые теперь основываются на "индивидуальной ситуации" путешественников и не привязываются к региону происхождения.

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