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Канада надіслала Україні нелетальну військову допомогу та інструкторів

Субота, 5 лютого 2022, 10:20

Канада відправила до України літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади, пише "Європейська правда".

"Минулої ночі, в рамках нещодавно оголошеної Канадою негайної підтримки України, а також розширення операції UNIFIER, місії з навчання та нарощування потенціалу в Україні Збройних сил Канади (CAF), C-177 Globemaster Збройних сил Канади вилетів із бази в Трентоні з нелетальною військовою технікою на борту", - йдеться у повідомленні.

Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю

Обладнання включає засоби індивідуального захисту та засоби перенезення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження.

Обладнання супроводжують службовці Збройних сил Канади, щоб допомогти в його інтеграції та забезпечити належну підготовку українських сил безпеки щодо його функціонування та обслуговування.

Потім ці канадські військовослужбовці залишаться в Україні для надання додаткового наставництва українським військовим, зазначили у відомстві. 

Точні місця та дати прибуття додаткових членів канадської армії, які були залучені в рамках розширення Канадою операції UNIFIER, не будуть розголошуватися з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 18 січня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільного брифінгу зі своїм колегою Дмитром Кулебою запевнила, що уряд її країни найближчим часом прийме рішення про надання Києву летального озброєння. 

Проте вже за тиждень, 26 січня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що зброї не надасть, натомість оголосив про збільшення фінансової допомоги в межах існуючих програм, додаткову передачу засобів захисту для військовослужбовців, а також розширення тренувальної місії канадських військових Unifier.

Більше про це у статті: Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю.

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Канада

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